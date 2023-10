Der „weiße Blitz aus Kitz“ ist tot: Skisport trauert um Anderl Molterer

Der „weiße Blitz von Kitz“, Anderl Molterer, verstarb am Dienstag im Alter von 92 Jahren. Die Ski-Legende aus Kitzbühel gewann neunmal am Hahnenkamm.

Kitzbühel – Österreichs Skisport verlor eine seiner größten Legenden: Andreas „Anderl“ Molterer verstarb am Dienstag wenige Tage nach seinem 92. Geburtstag. Der Kitzbüheler ging aufgrund seiner blonden Haarfarbe und seiner Erfolge als „weißer Blitz von Kitz“ in die Geschichte ein. Seine neun Siege auf der berüchtigten Hahnenkamm-Strecke sind bis heute ein unerreichter Rekord (2 x Abfahrt, 3 x Slalom, 4 x Kombination).

Dazu kamen über 50 weitere Erfolge bei FIS-Rennen, es gab fünf Siege bei den Lauberhorn-Rennen sowie sechs bei den Arlberg-Kandahar-Rennen. 1956 holte Molterer in Cortina d’Ampezzo (ITA) im Riesenslalom (Silber) und in der Abfahrt (Bronze) zwei Olympia-Medaillen, in Åre (SWE) 1954 gab es zudem WM-Bronze (Riesentorlauf). Molterer war neben Fritz Huber, Hias Leitner, Ernst Hinterseer, Christian Prav­da und Toni Sailer Teil des sechsköpfigen Kitzbüheler Wunderteams. Später wanderte der gelernte Zimmermann in die USA aus, wurde viermal Profi-Weltmeister. 1966 gründete Molterer mit Wegbegleitern das „Red Lodge Racing Camp“ im US-Staat Montana. Erst heuer kehrte er nach über 60 Jahren in den USA wieder fix nach Kitzbühel zurück.