Nach Israel-Besuch: Nehammer für offene Grenze zu Ägypten

Bei seinem Besuch in Tel Aviv hat Kanzler Nehammer die Notwendigkeit der Unterstützung Israels im Kampf gegen Hamas betont. Des weiteren sprach er sich in der aktuellen Situation gegen eine Feuerpause aus. Die Frage nach einem Rücktritt des UN-Generalsekretärs Guterres nach dessen Aussagen stelle sich für Nehammer nicht.

Tel Aviv – Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) hat bei einem Besuch in Israel die Notwendigkeit der Unterstützung Israels im Kampf gegen die palästinensische Terrororganisation Hamas betont. „Wenn wir es nicht schaffen, die Hamas in Israel zu besiegen, wird sie nach Europa kommen“, sagte der Kanzler am Mittwochabend gegenüber österreichischen Journalisten in Tel Aviv. Außerdem will sich der Kanzler dafür einsetzen, dass Ägypten die Grenze zum Gazastreifen für humanitäre Hilfe offen hält.