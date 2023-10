Straßenbahn musste bremsen: 77-Jährige in Innsbruck verletzt

Innsbruck – Am Mittwoch gegen 12.45 Uhr ereignete sich in Innsbruck am dortigen Bus- und Straßenbahnterminal im Bereich Innrain/Bürgerstraße ein Verkehrsunfall, bei dem eine 77-jährige Österreicherin als Fahrgast einer Straßenbahn leicht verletzt wurde.

Die Tram fuhr vom Terminal aus in die südwestliche Richtung und wollte in die Bürgerstraße einbiegen. Zur gleichen Zeit fuhr ein Rettungsfahrzeug mit Blaulicht am Innrain stadteinwärts und überholte eine dort fahrende Straßenbahn. Die entgegenkommende Tram musste aufgrund des überholenden Rettungsfahrzeuges stark abbremsen, wobei eine 77-jährige Frau in der Straßenbahn von ihrem Sitzplatz stürzte und sich dabei verletzte.