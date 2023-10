Lkw-Fahrer krachte in Erpfendorf in Rettungswagen, Insassen verletzt

Erpfendorf – Am Mittwoch gegen 14.40 Uhr fuhr ein Rettungsfahrzeug auf der Salzburger Straße (B178) von St. Johann in Tirol kommend in Fahrtrichtung Lofer. Neben dem Fahrer befanden sich im Rettungswagen zwei Sanitäter sowie eine Patientin. Als der Wagen aufgrund eines vor ihm fahrenden Pkw abbremsen musste, konnte ein hinter dem Rettungswagen fahrender Lkw nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr hinten auf den Rettungswagen auf.