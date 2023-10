Streit in Telfs eskaliert: Zwei Frauen warfen Biergläser auf 55-Jährigen

Telfs – Auf der Wildmoosalm im Gemeindegebiet von Telfs kam es am Mittwochabend zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 55-Jährigen und zwei bislang unbekannten Frauen. Der Mann war in Begleitung von zwei Bekannten zu Gast auf der Alm und kam ins Gespräch mit den beiden Frauen. Laut Polizei entwickelte sich daraus ein Streit, der in einer körperlichen Auseinandersetzung gipfelte.