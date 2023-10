Metas Twitter-Alternative Threads hat fast 100 Millionen Nutzer

Instagram-Chef Mosseri stellte in Aussicht, dass Threads in wenigen Monaten auch in der EU eingeführt werden könnte.

Menlo Park, San Francisco – Die Twitter-Alternative Threads kommt nach drei Monaten auf knapp 100 Millionen Nutzer, die mindestens einmal im Monat aktiv sind. Metas Gründer und Chef Mark Zuckerberg nannte die Zahl bei Vorlage der Geschäftszahlen für das vergangene Quartal am Mittwoch. Instagram-Chef Adam Mosseri stellte am Mittwoch in Aussicht, dass Threads in wenigen Monaten auch in der EU eingeführt werden könnte.