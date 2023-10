Feiern mit Herz: Lions-Club-Gala erfüllt kranken Kindern Träume

Igls – „Mein Baby“, so bezeichnet die Organisatorin und selbsternannte „Löwin“ Elisabeth Bacher-Bracke die Gala, die sie im Rahmen des Lions-Clubs Tirol Kaiser Maximilian organisiert. In Österreich gibt es derzeit über 250 Lions-Clubs mit rund 8500 Mitgliedern. Die Organisation hat sich zusammengetan, um anderen zu helfen. Sie sammeln Geld, organisieren Veranstaltungen und unterstützen Personen, die krank oder in Not sind. Bacher-Bracke hat für ihren Club ein klares Ziel: Schwerkranke Kinder und ihre Familien zu unterstützen.

Pro Jahr werden auf der Gala vier bis fünf Kinder und deren gesundheitliche Schicksale präsentiert und ihre Herzenswünsche vorgestellt. Dieses Jahr standen die Geschichten von Philip, Fabian, Maxi und Soej im Mittelpunkt. Von einer Parisreise mit Besuch im Disneyland oder einem Ausflug in die Steiermark sind der Vorstellung keine Grenzen gesetzt. Oft wird die Hilfe aber auch einfach in Form eines Rollstuhls oder einer Stehhilfe benötigt.

Die Pandemie habe alle etwas „durchgebeutelt“, so die Organisatorin, aber auch dieses Jahr seien wieder zahlreiche Gäste zum Kongress in Igls gekommen. „Ein wahres Fest für Freunde“, so die Organisatorin. Auch Politiker sind der Einladung gefolgt. Landeshauptmann Anton Mattle hat eine Videobotschaft geschickt und sein Stellvertreter Georg Dornauer war persönlich als Gast vertreten. „In diesen wirtschaftlich schwierigen Zeiten muss man jetzt 200% mehr Einsatz geben, um seine Ziele umzusetzen“, so Elisabeth Bacher-Bracke, die schon wieder an die nächste Ausrichtung in einem Jahr denkt. „Nach der Gala ist eben vor der Gala.“