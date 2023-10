Mit Hubschrauber aus Gefängnis bei Paris geflohen: 14 Jahre Haft für Ausbrecher

Als Meisterausbrecher blamierte ein Schwerkrimineller in Frankreich die Justiz. Erst sprengte er Gefängnistüren auf, dann ließ er sich von Komplizen per Hubschrauber aus dem Knast holen. Nun erhielt der Serientäter für die spektakuläre Aktion 14 Jahre Haft.

Paris – Mit einem kinoreifen Gefängnisausbruch per Hubschrauber und der Hilfe eines bewaffneten Kommandos sorgte der Schwerkriminelle Rédoine Faïd vor fünf Jahren in Frankreich für Schlagzeilen. Zum zweiten Mal machte sich der für Überfälle auf Geldtransporter und Banken bekannte Ganove damals aus der Haft davon und hielt die französische Justiz zum Narren. In der Nacht zum Donnerstag verurteilte ein Gericht in Paris den 51-jährigen Franzosen nun zu 14 Jahren Haft.