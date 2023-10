Flughafenfest, Landhaus und Josh.-Konzert: Das war der Nationalfeiertag in Tirol

Konzerte, exklusive Treffen mit Landeshauptmann Mattle, Kinderprogramm: Am Nationalfeiertag wurde in Tirols Landeshauptstadt einiges geboten. Das Landhaus öffnete seine Tore und das Innsbrucker Flughafenfest lockte erstmals seit 2019 wieder Besucher an. Am Abend gab Musiker Josh ein Konzert zum Ausklang.