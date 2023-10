Erste Bank Open: Rublew nach Achtelfinalsieg in Wien fix bei ATP Finals

Der 26-jährige Andrej Rublew hat sich für das Viertelfinale der Erste Bank Open qualifiziert und hat damit fix ein Ticket für die ATP Finals in Turin. Titelverteidiger Medwedew lieferte mit Dimitrow ein knappes, aber sehenswertes Match.

Wien – Andrej Rublew hat sich am Nationalfeiertag durch ein 7:5,6:3 über den Italiener Matteo Arnaldi für das Viertelfinale der Erste Bank Open qualifiziert. Der 26-jährige Russe steht damit im Feld der ATP Finals in Turin (12. bis 19.11.). Danach hatte Titelverteidiger Daniil Medwedew (RUS-1) mit dem Bulgaren Grigor Dimitrow beim 3:6,6:2,6:4 in einem hochklassigen Match viel Mühe. Ebenso knapp war es für Stefanos Tsitsipas beim 6:3,4:6,7:5 über den Tschechen Tomas Machac.