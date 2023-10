Polizei zog auf A12 und in St. Johann gleich zwei Raser aus dem Verkehr

Zirl, St. Johann – Gleich zwei massive Geschwindigkeitsübertretungen ereigneten sich am Nationalfeiertag. Der erste Raser wurde auf der Inntalautobahn auf Höhe des Rastplatzes Zirl aus dem Verkehr gezogen. Der 28-jährige Pkw-Lenker wurde während einer Tempokontrolle mit 229 anstelle der dort erlaubten 130 km/h geblitzt. Der Lenker konnte gestoppt und kontrolliert werden – der Führerschein wurde an Ort und Stelle einkassiert. Eine Anzeige folgt.

In St. Johann in Tirol hingegen bolzte ein Pkw-Lenker (20) auf der Loferer Straße mit 128 km/h durch das Ortsgebiet. Erlaubt wäre dort Tempo 60. Auch ihm wurde der Führerschein sofort abgenommen. Ebenso erfolgt eine Anzeige an die Bezirksverwaltungsbehörde. (TT.com)