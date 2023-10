Ski-Weltcup in Sölden, Kürbisschnitzen in Völs und Luftballon-Show in Kufstein: Das ist am Wochenende los in Tirol

Der Herbst ist endgültig in Tirol angekommen. Perfektes Wetter also, um einen Halloween-Kürbis zu schnitzen oder den berühmten Ski-Weltcup in Sölden zu besuchen. Für alle, die es sich am Wochenende gemütlich machen wollen, gibt es das ein oder andere gute Buch auf dem Bücherflohmarkt in Jenbach. Alle Geschmäcker kommen am Wochenende auf ihre Kosten.

📅 FREITAG (27. Oktober)

➤ Kleidertausch in Lienz

Von 15 bis 17 Uhr findet die Tauschveranstaltung in der Tammerburg statt. Die Idee hinter dem Kleidertausch ist einfach: Jede Person kann bis zu fünf gewaschene und intakte Herbst-Winter-Kleidungsstücke mitbringen, die sie nicht mehr benötigt oder tragen möchte und neue Lieblingsteile mit nach Hause nehmen. Weitere Infos gibt es HIER.

➤ „Ein ganz besonderer Tag“ in Schwaz

Federik hat sich weggezaubert. Eigentlich wollte er ja nur seine beiden Schwestern ein wenig ärgern. Nun befindet er sich plötzlich in einem Land, das in Gefahr ist und ausgerechnet Frederik scheint der erwartete Held zu sein. Ein aufregendes und berührendes Abenteuer mit dem Waldmädchen Leila und Izui findet ab 15 Uhr statt. Weitere Infos gibt es HIER.

Das Theaterstück „Ein ganz besonderer Tag“die ZuseherInnen in ein Land voller Abenteuer. © Tourismusverband Silberregion Karwendel

➤ Kürbisschnitzen in Völs

Der Kulturkreis Völs lädt wieder zum traditionellen gemeinsamen Kürbisschnitzen und zur Vollmondnacht auf die Wiese beim Pfarrheim ein. Von 14 bis 17 Uhr findet wieder das Kürbisschnitzen für Kinder statt. Material und Werkzeug sowie Kürbisse stehen zur Verfügung. Gerne können aber auch eigene Kürbisse mitgebracht werden. Ab 20 Uhr sind die entstandenen Kunstwerke im Lichterschein auf der Pfarrwiese zu bewundern. Weitere Infos gibt es HIER.

Rechtzeitig vor Halloween am Dienstag, lädt der Kulturkreis Völs wieder zum traditionellen gemeinsamen Kürbisschnitzen ein. © dpa/Franz-Peter Tschauner

➤ Sprachkaffee in Reutte

Wer neue Leute kennenlernen möchte und dabei sein Wissen in Sprachen wie Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch und Portugiesisch festigen möchte kann das im Sprachkaffee in Reutte machen. Weiter Infos gibt es HIER.

➤ Bücherflohmarkt in Jenbach

Einmal monatlich öffnet der Bücherflohmarkt der Markt- und Schulbücherei jen.buch seine Türen. Kleine und große Leseratten können aus einer Vielfalt an „Bücherschätzen“ auswählen: Geschichten aus den Genres Romantik, Abenteuer, Spannung, Humor, Wissen, Fantasy warten darauf gelesen zu werden. Weitere Infos gibt es HIER.

Wer für die dunklen Monate noch Lesestoff benötigt, kann beim Bücherflohmarkt in Jenbach fündig werden. © Pixabay/Pexels

📅 FREITAG bis SONNTAG (27. bis 29. Oktober)

➤ Flottenfest auf dem Achensee

Das Sommersaisonfinale feiert das Unternehmen von Freitag bis Sonntag beim Flottenfest – und das bei Gratis-Eintritt. Auf den fest im See verankerten, geschmückten Schiffen wird neben Proseccobar und Weißbierstandl täglich Live-Musik geboten. Los geht es Freitagabend ab 18 Uhr mit Musik von Verena Pötzl & B. Streetband. Am Samstag geht’s ab 15 Uhr weiter. Die Starken Mander heizen musikalisch mit Volksmusik, Schlager, Austro-Pop und Rock bis 23 Uhr ein. Mit einem Frühschoppen endet das Flottenfest am Sonntag. Von 10 bis 14 Uhr geht er auf den Schiffen über die Bühne, dabei spielt Auszeit Tirol auf. Weitere Infos HIER.

➤ ARTfair Innsbruck

Von Freitag bis Sonntag findet mit der ART fair Innsbruck in der Olympiaworld die größte Kunstmesse Österreichs statt, unter anderem mit junger Kunst und KI-basierten 3D-Welten. Zahlreiche internationale Aussteller präsentieren in der Olympiaworld in Innsbruck wieder Kunst von Hunderten Künstlern. Mehr Infos gibt es HIER.

➤ Nationales Billardsportgroßereignis in Wattens

Von 24 Oktober bis 2 November verwandelt sich Wattens zum Zentrum des österreichischen Billardsports. An 10 Wettkampftagen werden insgesamt 24 Medaillenentscheidungen im Pool Billard ausgetragen. Kurzum: ein wahres Fest für Jung und Alt, bei dem man hochklassigen Billardsport hautnah erleben und der österreichischen Elite über die Schulter schauen kann. Zuschauer sind herzlich willkommen. Weitere Infos gibt es HIER.

Noch bis zum kommenden Donnerstag verwandelt sich Wattens zum Zentrum des österreichischen Billardsports. © Unsplash/Steven Weeks

📅 SAMSTAG (28. Oktober)

➤ Offbeat-Society in Telfs:

Die charmanten Gentlemen von „Offbeat Society“ bringen mit ihrer Mixtur aus Mundart und teils englischer Lyrik, gepaart mit dicken Bässen die internationale Bühnen zum Beben. Wo auch immer die sechs Ska-Rocker aufkreuzen, sind müde Tanzbeine und lächelnde Gesichter garantiert. Als Special Guest werden „Saltbrennt“ diesen Abend eröffnen. Weitere Infos gibt es HIER.

➤ Luftballoon-Show in Kufstein:

Kommt ins verwunderlichste und erstaunlichste Land Luftballonia und genießt deren Abenteuer! Einmalige Merkmale der Show: Akrobaten auf Bällen, Clowns, ein Mann im Luftballon und originelle Charaktere. Die Besucher und Besucherinnen erwartet musikalische und interaktive Spiele. Die Funny Balls Show ist eine farbenprächtige, spektakulär, theatralische Show, aus mehr als 2000 Luftballons! Weitere Infos gibt es HIER.

Im Land Luftballonia warten mehr als 2000 Luftballons auf das Publikum. © Hotel Andreas Hofer

➤ Elektronik-Experimente: Robotik in Schwaz

Junge Forscherinnen und Forscher ab acht Jahren können in diesem Workshop in die spannende Welt der Robotik eintauchen. Es wird ein „Line Follower“ gebaut, also ein autonom fahrender Roboter, der einer schwarzen Linie am Boden folgt. Zum Schluss werden die Roboter in einem Rennen getestet. Weitere Infos gibt es HIER.

➤ Bauernball in Obertilliach:

Die Landjugend Obertilliach lädt zum diesjährigen Ball, der wiederum mit einem Schätzspiel mit schönen Sachpreisen aufwartet! Musikalische Unterhaltung mit der Band „Salzburg Sound“ im Kultursaal Obertilliach. Mehr Infos gibt es HIER.

📅 SAMSTAG und Sonntag (28. Oktober bis 29. Oktober)

➤ Ski-Weltcup-Rennen in Sölden:

In Sölden beginnt der Winter bereits im Oktober. Wenn auf dem Rettenbach-Gletscher hoch über Sölden die Stars des Alpinen Skirennlaufs ihren Weltcup-Auftakt feiern. Ganz dem Motto „Ladies first“, eröffnen am Samstag traditionellerweise die Damen mit dem ersten Riesentorlauf der Saison den Winter. Am Sonntag beschließen die Männer die rasante Fahrt durch die blauen und roten Stangen. Weitere Infos und Ticket gibt es HIER.

Sowohl die Damen als auch die Herren zeigen am Wochenende ihr Können. © EXPA/JOHANN GRODER

➤ Saison-Abschlussfahrten der Achenseebahn

Nostalgie und Familienspaß pur am Sonntag. Wenn die Achenseebahn ihre traditionelle Abschlussfahrt antritt, geht für die nostalgische Dampf-Zahnradbahn eine erfolgreiche Sommersaison zu Ende. Weitere Infos gibt es HIER.

Bahnfreude können am Sonntag zur Saison-Abschlussfahrten der Achenseebahn tingeln. © Achenseebahn

📅 SONNTAG (29. Oktober)

➤ Peter & der Wolf: Ein musikalisches Märchen in Innsbruck:

Das „Innsbrucker Holzbläserquintett“, das überwiegend aus Solobläser und -bläserinnen des Tiroler Symphonieorchesters besteht, erzählt das Märchen des mutigen Peter, der einen Wolf fängt. Seit vielen Generationen begeistert das musikalische Märchen von Sergej Prokofiew sowohl kleine als auch große Theatergänger und -gängerinnen und ist zu einem unbestrittenen Klassiker unter den musikalischen Inszenierungen geworden. Weitere Infos gibt es HIER.

Das Märchen von Peter und dem Wolf erfreut seit vielen Jahren Jung und Alt. © Treibhaus

➤ Flohmarkt in Reutte:

Der Parkplatz beim Eurospar in Reutte wird wieder zum Flohmarkt umgewandelt. Bei schlechtem Wetter findet der Flohmarkt in der Tiefgarage statt. Jeder kann mitmachen. Die Standgebühr beträgt 10 Euro. Weitere Infos gibt es HIER.

➤ Roland Heinz Trio in Schwaz:

Mit Roland Heinz, Masa Kamaguchi und Wolfi Rainer haben sich drei international renommierte Jazz-Musiker zum Roland Heinz Trio formiert und spielen am Sonntag um 19 Uhr in der Galerie Unterlechner in Schwaz ein Konzert mit Titeln ihrer Vorbilder und Wegbegleiter, sowie auch Eigenkompositionen. Mehr Infos gibt es HIER.

Das Roland Heinz Trio kommt am Wochenende nach Schwaz. © Silberstadt Schwaz