Innsbruck – Ein Unbekannter brach am Donnerstag in ein Mehrparteienhaus in Innsbruck ein. Er öffnete die gekippte Balkontüre der Halbgeschosswohnung und stieg ein. Gestohlen wurde ein Tresor mit Goldschmuckinhalt und 2-Euro-Münzen im Wert eines höheren, vierstelligen Eurobetrag. Der Vorfall ereignete sich zwischen 15.40 und 20.05 Uhr. (TT.com)