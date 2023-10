EU-Gipfel sichert Ukraine weitere Hilfen zu – Slowakei schert aus

Fico betonte, die Slowakei würde Kiew weiter humanitär und bei Fragen der Entminung helfen. „Ich glaube nicht an eine militärische Lösung dieses Konflikts“, sagte Fico. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell will von 2024 bis Ende 2027 jährlich fünf Milliarden Euro für Militärhilfen mobilisieren, die zusätzlich zu den 50 Milliarden Euro an Budgethilfen kommen sollen. In den Schlussfolgerungen ist "langfristig" von weiteren Sicherheitszusagen für die Ukraine von der EU und ihren Mitgliedstaaten die Rede. Diese sollten in "vollem Respekt" der Sicherheits- und Verteidigungsinteressen aller Mitgliedstaaten erfolgen. Österreich hatte sich in der Vergangenheit skeptisch gegenüber Sicherheitsgarantien für die Ukraine geäußert.