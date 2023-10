Hofer ruft „Zurück zum Ursprung Nur-Kornbrot“ zurück

Wien – Die Supermarktkette Hofer ruft das Produkt „Zurück zum Ursprung Nur-Kornbrot geschnitten 350 g“ mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 3.11.2023 des Lieferanten Fischer Brot GmbH zurück. Grund dafür ist eine mögliche Verunreinigung mit Hartplastikteilen, wie es in einer Aussendung am Freitag hieß. Der Verkauf wurde gestoppt.

Das Produkt war in sämtlichen österreichischen Hofer-Filialen erhältlich. Es kann auch in allen Filialen zurückgegeben werden. „Den Kaufpreis bekommen Kundinnen und Kunden selbstverständlich auch ohne Kaufbeleg rückerstattet“, so das Unternehmen. (APA)