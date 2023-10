„Menschliche Kälte“: Freiheitlichen Obfrau Zoderer tritt zurück – und attackiert Partei

Nach dem schlechten Abschneiden bei der Landtagswahl am Sonntag zieht die Obfrau der Südtiroler Freiheitlichen, Sabine Zoderer, die Konsequenzen und kündigt ihren Rücktritt an. Sie bemängelt den innerparteilichen Rückhalt und kündigt Mitgliedschaft.

Bozen, Innsbruck – Fünf Tage nach der Landtagswahl hat die Obfrau der Südtiroler Freiheitlichen, Sabine Zoderer, ihren Rücktritt erklärt. Dies teilte sie in einem Brief an alle Mitglieder mit,. Bei der letzten Vorstandssitzung sei sie zu diesem Schritt gedrängt worden, so die erst seit Februar in der Position befindliche Zoderer, die scharfe Kritik an Parteifreunden übte. Die Freiheitlichen hatten bei der Wahl eher enttäuschend abgeschnitten.