17-jähriger Mofalenker bei Unfall in Innsbruck verletzt, Polizei bittet um Hinweise

Innsbruck – Ein 17-jähriger Mofalenker war am Freitag gegen 11.30 Uhr auf der Mühlauerbrücke stadtauswärts unterwegs. Als er die Kreuzung in Richtung Anton- Rauch- Straße passierte, hielt die Kolonne vor ihm an. Ein unbekannter Autolenker konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und fuhr vor dem Mofalenker auf ein Auto auf.