Brand in Küche ausgebrochen: 34-Jährige in Wattens bewusstlos geborgen

Wattens – In einer Wohnung eines Mehrparteienhauses in Wattens ist es Freitagfrüh zu einem Brand gekommen. Eine 34-Jährige wurde dabei von der Feuerwehr bewusstlos aus der verrauchten Wohnung geborgen, teilte die Polizei mit. Die Österreicherin wurde in das Krankenhaus Hall in Tirol eingeliefert. Bisherigen Informationen zufolge hatte ein auf dem eingeschalteten Herd stehender Kochtopf zu dem Brand geführt.