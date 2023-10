Am Ende bissen die Innsbrucker Haie gegen Vorarlberg doch zu

In einem intensiven Westderby gewann der HC Innsbruck in der Tiwag Arena mit 4:3 (1:1, 1:2, 2:0) gegen Vorarlberg. Am Sonntag geht es nach Linz.

Innsbruck – Wer zuletzt beißt, beißt am besten: Durch einen Treffer von Dario Winkler 34 Sekunden vor Schluss feierte der HC Innsbruck in einem intensiven Westderby einen 4:3-Erfolg über Vorarlberg.

Und es hatte schon gut begonnen: Denn obwohl die Haie im Saisonverlauf im Powerplay – vor der Partie gerade einmal auf Platz zehn in dieser Statistik – noch nicht geglänzt hatten, fälschte Gordie Green einen Mackin-Schuss nach einem geduldigen Aufbau zum frühen 1:0 (5.) ab. Und auch in der Folge war der HCI Herr in der eigenen Halle. Bis zuerst Corey Mackin einen Puck durchrutschen ließ und Keeper Evan Buitenhuis sich in der Folge von einem Metzler-Abschluss ins kurze Eck überraschen ließ. Es ging mit einem 1:1 in die erste Pause.