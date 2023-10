Verstappen mit Bestzeit in beiden Mexiko-Trainings

Formel-1-Weltmeister Max Verstappen hat in beiden Trainings zum Großen Preis von Mexiko die Bestzeit aufgestellt. Der niederländische Triple-Weltmeister im Red Bull war am Freitag in der zweiten Session knapp schneller als McLaren-Pilot Lando Norris (+0,119 Sek.), Dritter in Mexiko-Stadt wurde Charles Leclerc (+0,266) im Ferrari. Lokalmatador Sergio Pérez (+0,302) im zweiten Red Bull fuhr auf Platz fünf hinter Überraschungsmann Valtteri Bottas (+0,269) im Alfa Romeo.

Verstappen startet am Sonntag (21.00 Uhr/live ORF 1 und Sky) damit erneut als großer Favorit ins 19. Saisonrennen, der 26-Jährige jagt den Rekord von 16 Siegen in einem Jahr. Mit einem weiteren Triumph könnte er seine Bestmarke aus dem Vorjahr übertreffen. Den dritten WM-Titel in Serie hatte Verstappen bereits in Katar fixiert. Perez hofft indes darauf, bei seinem Heimspiel endlich sein monatelanges Formtief zu beenden und den zweiten Platz in der WM-Wertung zu festigen.