Innsbruck – Bislang Unbekannte brachen am Freitag in ein Einfamilienhaus in Innsbruck ein. Der Vorfall ereignete sich zwischen 17 und 21 Uhr im Stadtteil Hötting. Die Täter durchsuchten bzw. durchwühlten sämtliche Zimmer nach Wertgegenständen. Die Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt. (TT.com)