Streit eskalierte: 22-Jähriger von Arbeitkollege mit Messer schwer verletzt

Kühtai – Ein 22-Jähriger ist in der Nacht auf Samstag in Kühtai von einem Arbeitskollegen mit einem Messer attackiert und schwer verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, gerieten der 43-Jährige und der 22-Jährige gegen 1.30 Uhr im Zuge eines „feucht fröhlichen Abends“ in Streit.