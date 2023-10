Wohnungsbrand in Kitzbühel: Zigarette entzündete Matratze

Kitzbühel – Die in einem Aschenbecher verbliebenen Reste einer Zigarette haben am frühen Samstagnachmittag einen Wohnungsbrand in Kitzbühel ausgelöst. Die Zigarettenreste waren wohl umgekippt und auf das Bett gefallen, teilte die Polizei mit. Die Matratze entzündete sich.