Fahrzeug in Vollbrand: Mit Stroh beladener Lkw wurde in Ainet Raub der Flammen

Ainet – Am Samstag fuhr in Ainet ein 47-jähriger Mann mit einem nicht für den Verkehr zugelassenen und mit Stroh beladenen Lkw auf einem Privatweg talwärts. Plötzlich bemerkte er Rauch in der Fahrerkabine. Der Mann hielt den Lkw sofort an und bemerkte sofort, dass das Stroh auf dem Fahrzeug brannte.