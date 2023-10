Nach Erdogan-Attacken: Israel ruft diplomatische Vertreter aus der Türkei zurück

Ankara, Tel Aviv – Nach "harschen Äußerungen" aus der Türkei hat Israel seine diplomatischen Vertreter aus dem Land zurückrufen. Israel werde eine Neubewertung der Beziehungen zur Türkei vornehmen, schrieb Außenminister Eli Cohen am Samstag auf der Plattform X. Am Samstag nahm der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan an einer pro-palästinensischen Demonstration in Istanbul teil.