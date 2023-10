35 Todesopfer bei Grubenunglück in Kasachstan

In der zentralasiatischen Republik Kasachstan ist die Zahl der Opfer nach einer Methangasexplosion in einem Kohlebergwerk nach Angaben der örtlichen Behörden am Sonntag auf 35 gestiegen. Wie das Ministerium für Notfallsituationen mitteilte, wird immer noch nach elf Bergleuten gesucht. Weitere 18 Personen seien in ärztlicher Behandlung.