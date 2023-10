Türkei feiert 100. Jahrestag der Republiksgründung

Die Türkei hat die Gründung der Republik vor 100 Jahren durch Mustafa Kemal Atatürk gefeiert. Präsident Recep Tayyip Erdogan legte am Sonntag in der Hauptstadt Ankara einen Kranz am Mausoleum Atatürks nieder. Im ganzen Land gab es Feierlichkeiten, an Gebäuden hingen rot-weiße türkische Flaggen sowie Porträts des Staatsgründers.