Klima-Appell mit Tertiarschwester Notburga Maringele an 183 Nationalräte

Innsbruck – Seit dem 21. Oktober läuft die Aktion „183 Stunden durchgehend für das Klima“. Alle 183 Nationalratsabgeordneten sollen per Mail, Brief oder Social Media mit der Notwendigkeit dringender Klimaschutzmaßnahmen konfrontiert werden. Unterstützt wird die Aktion unter anderem von den Umweltbeauftragten der katholischen und evangelischen Kirche in Österreich.