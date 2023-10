AEP leistet Beratung rund um Lebensende und Trauer

Innsbruck – Seit November 2022 gibt es in der Familienberatungsstelle AEP (Arbeitskreis Emanzipation und Partnerschaft) einen Schwerpunkt zur „Beratung und Begleitung in existenziellen Krisen, vor allem rund um das Lebensende“. Das Pilotprojekt des Bundes will mittels Aufstockung der Fördergelder Trauer- und Sterbebegleitung auch außerhalb der Krankenhäuser niederschwelliger anbieten. Der AEP vernetzte sich dafür mit Einrichtungen wie etwa Klinik Innsbruck, Hospizgemeinschaft, Selbsthilfegruppen, Krebshilfe.

Man wolle die Synergieeffekte nutzen, die sich mit den anderen Tätigkeitsbereichen ergeben. Eine eigene Sparte an Fachliteratur zu den Themen Lebensende, Trauer, Sterbeverfügung sei in der Frauenbibliothek geplant. Auch Diskussionsveranstaltungen sollen vom AEP organisiert werden. „Es gibt immer noch zu wenig Räume, in denen man sich mit diesen Themen auseinandersetzen kann“, sagt Hörtnagl. Die Menschen würden sich oft alleingelassen und überfordert fühlen: „Es haben sich Frauen, Männer und Jugendliche an uns gewandt, die einen Verlust eines Angehörigen verarbeiten mussten, auch Frauen, die mit einer Krebsdiagnose konfrontiert sind.“ Oft gehe es um die Herausforderung, mit chronischen Schmerzen zu leben. „Mich macht betroffen, wie oft Frauen und Männer im Alter vereinsamen, die Lebensfreude verlieren und sogar an Suizid denken“, sagt die Beraterin. Wichtig sei, jene zu begleiten, die einen Menschen durch Suizid verloren haben. Kontakte: AEP, Tel. 0512/57 37 98, familienberatung@aep.at, weiters auch insieme Beratung, Tel. 0650/2563894.