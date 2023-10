„Alpbachtal Schatzkarte“: Virtuelle Abenteuer für Gäste

Alpbachtal – Die Tourismusregion Alpbachtal hat in diesem Sommer einen spannenden Schritt in die digitale Zukunft unternommen. In Zusammenarbeit mit der Bonner Firma placeit wurde das Alpbachtal zur Pilotregion für ein innovatives Projekt, das Gästen mit der „Alpbachtal Schatzkarte“, einer digitalen Wanderkarte mit Stationen für Familien, die Möglichkeit bieten soll, die Region auf spielerische Weise zu erkunden. Kinder werden zu 19 verschiedenen Orten im Alpbachtal geführt, darunter der Juppi Zauberwald in Reith i. A., das Lauserland und die Kundler Klamm.