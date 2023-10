Mann in Sölden ins Gesicht geschlagen: Foto von Taxler entlarvte Täter

Sölden – Ein Fall von schwerer Körperverletzung hat sich in der Nacht auf Sonntag in Sölden zugetragen. Gegen 3.40 Uhr meldete ein Taxifahrer der Polizei, dass in der Dorfstraße eine Person niedergeschlagen worden sei. Zudem war es dem Taxler gelungen, ein Foto des Verdächtigen – der nach der Tat geflüchtet war – zu machen.