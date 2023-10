Skiunfall mit Fahrerflucht am Stubaier Gletscher: Frau (45) von Heli in Klinik geflogen

Neustift – Eine 45-jährige Skifahrerin fuhr am Samstag am Stubaier Gletscher gegen 10 Uhr die blau markierte Piste Nr. 7 „Daunferner“ in Richtung Bergstation Gamsgarten hinunter. Eigenen Angaben zufolge fuhr ihr im oberen Drittel der Piste ein/e von hinten kommende/r Skifahrer/in über ihre hinteren Skienden. Dadurch kam die Österreicherin zu Sturz und zog sich eine Verletzung unbestimmten Grades im rechten Kniegelenk zu.