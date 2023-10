Horrorunfall bei Match in England: Eishockey-Profi (29) gestorben

Nottingham – Der Eishockey-Profi Adam Johnson ist nach einem Horror-Unfall bei einem Spiel in England gestorben. Das gab sein Verein Nottingham Panthers am Sonntag bekannt, nachdem die Begegnung des Clubs bei den Sheffield Steelers am Vorabend nach dem tragischen Vorfall abgebrochen worden war. Medienberichten zufolge soll der 29-jährige Amerikaner eine schwere Halsverletzung durch die Kufe eines Schlittschuhs erlitten haben.