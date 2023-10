Plötzliche Windböe: Radler am Achensee prallte gegen Straßenböschung

Eben am Achensee – Der starke Wind am Sonntag wurde einem 40-jährigen Rennradfahrer aus Deutschland zum Verhängnis. Gegen 13.45 Uhr wurde er kurz vor der Mautstelle von Eben am Achensee von einer seitlichen Windböe erfasst und über den rechten Fahrbahnrad hinaus abgedrängt.