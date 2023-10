Attacke auf Team-Bus: Spiel Marseille gegen Lyon wurde abgesagt

Am Sonntag wurde der Mannschaftsbus von Lyon mit Steinen attackiert, Trainer Fabio Grosso wurde dabei am Kopf getroffen und verletzt. Das Spiel gegen Marseille wurde kurz darauf abgesagt.

Lille – Vor dem Schlager in der französischen Fußball-Ligue-1 zwischen Olympique Marseille und Olympique Lyon ist es am Sonntag zu einem Eklat gekommen. Bei einem Angriff mit Steinen auf den Mannschaftsbus von Lyon wurde Trainer Fabio Grosso am Kopf getroffen und verletzt, wenig später wurde die Partie abgesagt. Auf Fotos und Videos war zu sehen, wie der frühere italienische Weltmeister blutend durch die Katakomben ging.

Einige Stunden zuvor hatte AS Monaco die Tabellenführung verloren. Der Club des Vorarlberger Trainers Adi Hütter kassierte eine 0:2-Niederlage in Lille und rutschte damit an die dritte Stelle ab. Auf den neuen Spitzenreiter Nizza, am Freitag 1:0-Sieger bei Clermont, fehlen den Monegassen zwei Punkte, auf den Zweiten Paris Saint-Germain ein Zähler. PSG gewann am Sonntag in Brest 3:2, Topstar Kylian Mbappe traf zweimal (28., 94./Elfmeter-Nachschuss).