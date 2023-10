25-jähriger Motorradfahrer in Pinswang über Pkw geschleudert und verletzt

Unterpinswang – Zu einem Verkehrsunfall mit zwei Verletzten kam es am Sonntagnachmittag in Pinswang in der Gemeinde Reutte. Gegen 16.50 Uhr war ein 25-jähriger Deutscher mit seinem Motorrad auf der Pinswanger Landesstraße (L288) von Pinswang kommend in Richtung Deutschland unterwegs. In einer unübersichtlichen Rechtskurve geriet der Deutsche auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit einem, durch eine Vollbremsung bereits zum Stillstand gekommenen Pkw eines 59-jährigen Österreichers. Der Motorradfahrer wurde über den Pkw des Österreichers geschleudert und kam neben dem Auto zu liegen. Personen vor Ort leisteten Erste-Hilfe und setzten die Rettungskette in Gang.