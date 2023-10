Klein-Lkw in Kundl um über zwei Tonnen überladen – Fahrer wird angezeigt

Kundl – Im Zuge einer Schwerverkehrskontrollen am Sonntag in Kundl stellten Beamte der Landesverkehrsabteilung bei einem Klein-Lkw mit einem höchsten zulässigen Gesamtgewicht von 3500 kg eine Überladung fest. Der Lkw war um 2200 kg, bzw. um über 62 Prozent des höchst zulässigen Gewichtes überladen war. Die hintere Achse des Lastwagens war sogar um 85 Prozent zu schwer beladen. Dem Lenker, einem 27-jährigen Türken, wurde die Weiterfahrt untersagt. Eine Anzeige an die BH Kufstein folgt.