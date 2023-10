Israels rückt in Gaza weiter vor – Mehr Hilfslieferungen für Zivilisten angekündigt

Auch wenn die Bodenoffensive noch nicht offiziell begonnen hat, rückt die israelische Armee im Gazastreifen immer weiter vor. Dabei wurden nach eigenen Angaben Dutzende Terroristen getötet. Mögliche Gespräche zwischen Israel und der Hamas könnten am Sonntag stattfinden.

Tel Aviv, Gaza – Das israelische Militär hat den Einsatz seiner Bodentruppen gegen die radikalislamische Hamas im Gazastreifen zu Wochenbeginn nochmals deutlich ausgeweitet. Die Soldaten hätten Dutzende militante Palästinenser getötet, die sich in Gebäuden und Tunneln verschanzt hätten, erklärte das Militär am Montag. Es veröffentlichte Bilder von Panzern an der Westküste des Palästinensergebiets, was darauf hindeuten könnte, dass die dortige Hauptstadt Gaza-Stadt eingekreist werde könnte.

Auf einigen im Internet veröffentlichten Fotos waren israelische Soldaten zu sehen, die weit im Inneren des Gebiets eine israelische Flagge in die Höhe hielten. Reuters konnte die Echtheit der Bilder nicht verifizieren. Der Einsatz verlaufe Schritt für Schritt nach Plan, sagte ein Militärsprecher. Den israelischen Angaben zufolge wurden in den vergangenen Tagen mehr als 600 Ziele im Gazastreifen getroffen.

Einwohner des Palästinensergebiets berichteten von massiven Angriffen aus der Luft und durch Artilleriebeschuss. Palästinensischen Medienberichten zufolge wurden Gebiete in der Nähe zweier Krankenhäuser aus der Luft beschossen. Der palästinensische Rote Halbmond teilte mit, kurz vor den Angriffen hätten israelische Behörden am Sonntag zur Evakuierung des Al-Quds-Krankenhauses aufgerufen, in dem sich 14.000 Menschen in Sicherheit gebracht hätten. Aus dem Grenzgebiet nahe der Stadt Khan Younis im Süden des Gazastreifens wurden Gefechte zwischen militanten Palästinensern und israelischen Soldaten gemeldet.

Vier Personen bei Kämpfen getötet

Die Zahl der getöteten Palästinenser im Gazastreifen ist seit Beginn des Krieges am 7. Oktober laut dem Hamas-kontrollierten Gesundheitsministerium auf 8.306 gestiegen. Es seien zudem 21.048 Menschen verletzt worden, berichtete das Ministerium in Gaza am Montag. Die Zahlen ließen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen.

Auch aus dem besetzten Westjordanland wurden Zusammenstöße zwischen israelischen Sicherheitskräften und Gruppen radikaler Palästinenser gemeldet. Nach palästinensischen Angaben wurden bei einer Razzia des israelischen Militärs in der Stadt Jenin vier Menschen getötet.

Lage weiter schwierig

Bei den Luftangriffen seien die Telefon- und Internetverbindungen in einigen Gebieten im Norden des Gazastreifens weitgehend ausgeschaltet worden, in denen sich Kommandozentralen der Hamas befänden, erklärte der Telekommunikationsanbieter Paltel. Am Sonntag waren zeitweise einige Gebiete wieder besser erreichbar. Israel zufolge befindet sich der Krieg gegen die Hamas in der "zweiten Phase", Regierung und Militär sprechen aber nicht vom Beginn der erwarteten Bodenoffensive. Die Lage für die palästinensischen Zivilisten im Gazastreifen wird immer schwieriger. Sie sind weitgehend von der Außenwelt abgeschnitten, die Versorgung mit Lebensmitteln und Energie ist knapp. Am Sonntag kam es in Lagern des UNO-Hilfswerks zu Plünderungen.

Israel hatte den Gazastreifen vollständig abgeriegelt, nachdem Hamas-Kämpfer am 7. Oktober Israel überfallen hatten. Die Islamisten hatten dabei nach israelischen Angaben rund 1.400 Menschen getötet und mindestens 239 Menschen als Geiseln in den Gazastreifen verschleppt.

Nach palästinensischen Angaben wurden seit Beginn des Krieges mehr als 8.300 Palästinenser im Gazastreifen getötet, darunter 3.457 Kinder. Die von der Hamas kontrollierte Verwaltung des dicht besiedelten Gebiets, in dem 2,3 Millionen Menschen leben, berichtete, unter den Toten seien 116 Mediziner und 35 Journalisten. Die Zahl der seit Jänner im Westjordanland getöteten Palästinenser stieg den Behördenangaben zufolge auf 329.

Eventuell Gespräche am Sonntag

Großbritannien macht sich nach Angaben des Außenministeriums unterdessen für eine humanitäre Feuerpause stark, um weitere Hilfskonvois in das Gebiet zu entsenden. Die britische Regierung arbeite dazu intensiv mit den Ägyptern, Israelis und anderen zusammen, sagte der britische Außenminister James Cleverly. Ein Sprecher der israelischen Agentur COGAT, die für die Zusammenarbeit zuständig ist, kündigte an, in den kommenden Tagen deutlich mehr Hilfsgüter in den Gazastreifen zu lassen. Zivilisten sollten sich in einer "humanitären Zone" im Süden des Gebiets in Sicherheit bringen.

Einem Insider zufolge setzten Vertreter Israels und der Hamas unter Vermittlung Katars am Sonntag ihre Verhandlungen fort. Die Hamas forderte eine fünftägige Feuerpause als Gegenleistung für die Freilassung der Geiseln, sagte eine mit den Gesprächen vertraute Person, die nicht genannt werden wollte. Die Islamisten halten Menschen aus 25 Ländern in ihrer Gewalt.