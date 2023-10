Israels rückt in Gaza weiter vor – Vier Tote bei Gefechten im Westjordanland

Auch wenn die Bodenoffensive noch nicht offiziell begonnen hat, rückt die israelische Armee im Gazastreifen immer weiter vor. Dabei haben sie auch nach eigenen Angaben Dutzende Terroristen getötet. Unterdessen sind auch weitere Hilfsgüter für die Bevölkerung im Gazastreifen angekommen, deren Umfang aber weiterhin viel zu niedrig ist.

Tel Aviv, Gaza – Die Bodentruppen der israelischen Armee haben bei ihrem Vorstoß im Gazastreifen nach eigenen Angaben Dutzende Terroristen getötet. Wie das israelische Militär Montagfrüh auf Telegram mitteilte, hatte sich sein Gegner in Gebäuden und Tunneln verbarrikadiert und versucht, die israelischen Soldaten anzugreifen. Ein von den Bodentruppen angeleitetes Kampfflugzeug habe ein Gebäude der islamistischen Hamas, in dem sich mehr als 20 der Terroristen aufhielten, bombardiert.

Innerhalb von 24 Stunden seien mehr als 600 Terrorziele angegriffen worden, darunter Waffendepots, Dutzende Abschusspositionen für Panzerabwehrraketen sowie Verstecke und Stützpunkte der Hamas, teilte das israelische Militär weiter mit.

Israelische Armee rückt vor

Wie der US-Fernsehsender CNN unterdessen auf Basis ausgewerteter eigener Luftaufnahmen berichtete, ist das israelische Militär inzwischen etwa drei Kilometer in den abgeriegelten Gazastreifen vorgestoßen. Der Küstenstreifen am östlichen Mittelmeer ist etwa 40 Kilometer lang und zwischen sechs und 14 Kilometer breit. Flächenmäßig ist der Gazastreifen etwas größer als Bayerns Hauptstadt München. Das abgeriegelte Küstengebiet grenzt im Norden und Osten an Israel und im Süden an Ägypten. Israel kontrolliert das angrenzende Mittelmeer im Westen.

Großbritannien macht sich laut seinem Außenminister James Cleverly für eine humanitäre Feuerpause im Gazastreifen stark. „Wir arbeiten intensiv mit den Ägyptern, den Israelis und anderen zusammen, um eine humanitäre Feuerpause zu erreichen, eine vorübergehende Pause, damit wir die humanitäre Hilfe zu den Menschen bringen können, die sie brauchen“, sagte Cleverly am Montag der Nachrichtenagentur Reuters in der Residenz des britischen Botschafters in Abu Dhabi. Hilfe komme zwar in spärlichem Maße an, aber es sei deutlich mehr nötig.

Statt eines plötzlichen Großangriffs setzt Israels Militär offenbar eher auf eine allmähliche Ausweitung seiner Bodeneinsätze gegen die Hamas.

📽️ Video | Wildner zu Gefechten in Gaza

Kämpfe könnten Monate dauern

Israel äußert sich weiterhin nur vage zu seinen Operationsplänen für den Gazastreifen – abgesehen von allgemeinen Aussagen, dass die Operation ausgeweitet und wohl lange dauern werde. Die linksliberale israelische Tageszeitung „Haaretz“ zitierte am Montag den Leiter des „Kommandos für die Heimatfront“, Rafi Milo, dass die Kämpfe durchaus Monate dauern könnten und es daher "notwendig" sein werde, an der "Heimatfront für einige Zeit eine ,Notfallroutine'" aufrechtzuerhalten.

Vier Personen bei Kämpfen getötet

Bei aktuellen Gefechten wiederum mit dem israelischen Militär in der Stadt Jenin im Westjordanland sind in der Nacht auf Montag nach palästinensischen Angaben vier Menschen getötet worden. Wie das palästinensische Gesundheitsministerium in Ramallah weiter mitteilte, feuerte eine israelische Drohne auch eine Rakete auf das Dach eines Hauses ab.

Die israelische Zeitung "Jerusalem Post" berichtete, die Armee sei gegen bewaffnete Mitglieder militanter Palästinenserorganisationen vorgegangen. Auch sei Sprengstoff sichergestellt worden. Nach Angaben der palästinensischen Behörden führte israelisches Militär in der Nacht auch wieder in mehreren Städten des Westjordanlandes Razzien durch. Ob und wie viele Menschen festgenommen wurden, war zunächst nicht bekannt.

Hilfsgüter erreichen Gaza

Ein Konvoi aus fast drei Dutzend Lastwagen mit Hilfsgütern ist einem israelischen Medienbericht zufolge in den abgeriegelten Gazastreifen gelangt. Wie die israelische Nachrichtenseite Ynet unter Berufung auf Beamte am ägyptischen Grenzübergang Rafah berichtete, überquerten am Sonntagabend 23 Lastwagen mit humanitärer Hilfe die Grenze zum Gazastreifen. Insgesamt hätten damit an dem Tag 33 Lastwagen das Gebiet erreicht.

Seit Kriegsbeginn war es der bisher größte Tageskonvoi. Dennoch reicht dies nach Angaben von Hilfsorganisationen immer noch nicht aus, um die mehr als 2,2 Millionen Einwohner im Gazastreifen zu versorgen.

Gebraucht würden täglich 100 Lastwagenladungen, hieß es. Zuvor waren nach Angaben des UN-Palästinenserhilfswerks UNRWA Tausende von Menschen in Lager- und Verteilpunkte für Hilfsgüter eingebrochen. Sie hätten dabei Mehl und andere Dinge wie Hygiene-Artikel mitgenommen.

Israel will die Lieferung humanitärer Hilfsgüter in den Gazastreifen nach eigenen Angaben erleichtern. Elad Goren von der zuständigen Cogat-Behörde sagte Journalisten am Sonntag, die Hilfslieferungen sollten in den kommenden Wochen "dramatisch erhöht" werden.

Die Wasserversorgung im Gazastreifen sei "nicht auf dem normalen Level", aber ausreichend für humanitäre Bedürfnisse, fügte Goren hinzu. 90 Prozent des Trinkwassers im Gazastreifen stamme aus dem Palästinensergebiet selbst. Nach israelischen Erkenntnissen gebe es keinen Mangel an Lebensmitteln in dem abgeriegelten Gebiet.