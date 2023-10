Nach Tod von Kritzinger: Südtiroler Landeshauptmann würdigt ÖVP-Urgestein

Sarnthein, Innsbruck, Bozen – Nach dem Tod von Ex-Bundesratspräsident und langjährigem Tiroler ÖVP-Politiker Helmut Kritzinger, der am Samstag im Alter von 95 Jahren verstorben war, sind am Montag auch aus seiner ursprünglichen Südtiroler Heimat Trauerbekundungen eingelangt. Landeshauptmann Arno Kompatscher (SVP) würdigte den Einsatz Kritzingers für die autonome Provinz. Dieser habe sich „stets auch der Südtiroler Agenden angenommen“, erklärte der Landeshauptmann im Pressedienst des Landes.

Die Verleihung des Verdienstordens des Landes Südtirol im Jahr 2011 sei „Ausdruck der Anerkennung für Kritzingers Einsatz in dessen verschiedenen Funktionen als verlässlicher Ansprechpartner unseres Landes gewesen“, erinnerte Kompatscher. „Besonders hervorzuheben sind Kritzingers Verdienste um die Belange der Senioren und sein Wirken rund um die Gründung und den Aufbau der Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino. Unsere Gedanken und unser Mitgefühl sind in diesem Moment der Trauer bei seiner Familie und den Weggefährten“, so der Landeschef.