Fahrer alkoholisiert: 20-Jährige bei Auffahrunfall in Innsbruck verletzt

In Innsbruck kam es am Montag zu einem Auffahrunfall, bei dem eine 20-jährige Deutsche verletzt wurde. Der Mann, der mit seinem Wagen gegen ihren Pkw prallte, war stark alkoholisiert.

Innsbruck – Am Montagnachmittag kam es in Innsbruck zu einem Auffahrunfall, bei dem eine 20-Jährige verletzt wurde. Die deutsche Staatsangehörige war gerade in ihrem Pkw am Innrain unterwegs, als sie diesen aufgrund einer roten Ampel anhalten musste. Der hinter ihr fahrende 45-Jährige – ein einheimische Fahrzeuglenker – hatte das Rotlicht sowie das vor ihm bremsende Auto wohl übersehen und prallte gegen den Wagen der 20-Jährigen.