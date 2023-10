Hamas: Kämpfe mit israelischen Bodentruppen rund um Gaza

Im Gazastreifen ist es nach Angaben der islamistischen Hamas zu Kämpfen mit israelischen Bodentruppen an mehreren Punkten rund um die Stadt Gaza gekommen. Israel äußerte sich zunächst nicht zum Standort seiner Truppen. Wie der militärische Arm der islamistischen Hamas, die Kassam-Brigaden, am Dienstag mitteilte, hatten Kämpfer südlich der Stadt unter anderem mit Panzerabwehrraketen und Sprengsätzen vier Fahrzeuge der israelischen Armee angegriffen.

Nordwestlich von Gaza seien ein Panzer und ein Bulldozer mit zwei Panzerabwehrraketen angegriffen, nördlich der Stadt weitere Fahrzeuge beschossen worden. Zudem seien Soldaten zu Fuß nahe des Grenzübergangs Kerem Schalom im Südosten des Gazastreifens mit Mörsergranaten beschossen worden, hieß es. Die Angaben ließen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen.

Die Armee hatte am Dienstag lediglich mitgeteilt, dass Israel die Bodeneinsätze im Gazastreifen vorantreibe. In den vergangenen 24 Stunden seien rund 300 Ziele angegriffen worden, hieß es in einer Mitteilung. Dutzende Terroristen seien getötet worden. Auf ihrem Telegram-Kanal veröffentlichte die Armee ein Video, in dem unter anderem Soldaten zu Fuß und ein Panzer zwischen zerstörten Häuserreihen zu sehen sind. Die Häuser waren bis zu drei Stockwerke hoch.

Israels Armee hatte am Wochenende eine neue Phase im Krieg gegen die im Gazastreifen herrschende Hamas eingeläutet. Neben massiven Luftangriffen weiteten die israelischen Truppen auch ihre Einsätze am Boden aus. Medienberichten zufolge sollen sie am Montag etwa drei Kilometer in den Gazastreifen vorgestoßen sein.

Unterdessen feuerten militante Palästinenser aus Gaza erneut Raketen auf das Zentrum Israels sowie den Süden des Landes. Raketenalarm wurde mehrfach ausgelöst, wie die Armee am Dienstag mitteilte. Seit Beginn des Krieges am 7. Oktober bis zum Wochenende wurden nach israelischen Angaben rund 8.000 Raketen von Gaza aus auf Israel abgefeuert. Ein Teil davon sei im Gazastreifen eingeschlagen und habe dort auch Opfer verursacht.

Die Weltgesundheitsorganisation WHO schlägt indes Alarm wegen der Lage im Gazastreifen. Es zeichne sich eine unmittelbar bevorstehende Katastrophe für die öffentliche Gesundheit ab, herbeigeführt etwa durch die Massenvertreibung und Schäden an der Wasser- und Sanitärinfrastruktur. Ein Sprecher des Kinderhilfswerks UNICEF hebt insbesondere das steigende Risiko für Kinder, vor allem Säuglinge, hervor, aufgrund von Dehydrierung zu sterben. Er fügt hinzu, dass etwa 940 Kinder im Gazastreifen als vermisst gemeldet worden seien.

Die Zahl der getöteten Palästinenser in Gaza stieg seit Beginn des Krieges laut der von der Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörde auf 8.525 gestiegen. Zudem seien 21.543 Menschen verletzt worden, teilte die Behörde mit. Die Zahlen lassen sich gegenwärtig nicht unabhängig überprüfen.

TT-ePaper jetzt 1 Monat um € 1,- lesen Die Zeitung jederzeit digital abrufen, bereits ab 23 Uhr des Vortags. Mehr erfahren Ich bin bereits Abonnent

Nach Angaben einer Nichtregierungsorganisation wurden bisher 31 Journalisten getötet. Unter ihnen seien 26 Palästinenser und vier Israelis sowie ein Libanese, teilte das in den USA ansässige Komitee zum Schutz von Journalisten (CPJ) am Dienstag mit. Bisher wurden dem CPJ zufolge acht Journalisten verletzt, neun weitere gelten als vermisst oder festgenommen. Zudem gebe ist nicht bestätigte Berichte über weitere Todesfälle, Fälle von Verschwinden sowie Bedrohungen gegen und Schäden an Büros von Medienhäusern und Wohnstätten von Journalisten.