Auto erfasst, Fahrbahn verschüttet: Murenabgang sorgte für Sperre der Brennerautobahn

Gries am Brenner – Aufgrund starker Regenfälle kam es in der Nacht auf Dienstag in Gries zu einem Murenabgang. Dabei wurde gegen 2.40 Uhr die A13 Brennerautobahn getroffen und in beiden Richtungen verlegt. Ab 7.00 Uhr war in beiden Fahrtrichtungen wieder eine Spur für den Verkehr freigegeben.