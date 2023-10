Wegen nasser Fahrbahn: Rettungsauto in Innsbruck im Einsatz verunfallt

Innsbruck – Am Montagabend verunfallte in Innsbruck ein sich im Einsatz befindliches Rettungsauto. Eine 38-jährige Beifahrerin wurde dabei verletzt und in weitere Folge zur Abklärung in die Klinik gebracht. Der Lenker, ein 29-jähriger Mann, und eine im Heck mitfahrende Person blieben unverletzt.