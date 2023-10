Schauspieler und Synchronsprecher Elmar Wepper (79) ist tot

Der Schauspieler und Synchronsprecher Elmar Wepper ist tot. Er verstarb am Dienstag mit 79 Jahren wohl an einem Herzleiden. Wepper wurde einem breiten Publikum als Erwin Klein in der Krimiserie „Der Kommissar“ bekannt. Auch war er als Synchronsprecher – unter anderem als deutsche Stimme von Mel Gibson – aktiv.