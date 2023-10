Auf Schutzweg von Auto erfasst: Fußgänger (75) in Lienz schwer verletzt

Lienz – Schwere Verletzungen erlitt am Dienstagvormittag ein 75-jähriger Mann bei einem Verkehrsunfall in Lienz. Der Fußgänger war gegen 10.15 Uhr vom Stadtzentrum kommend Richtung Iselkai unterwegs, als er auf einem Schutzweg vom Pkw eines 71-Jährigen erfasst wurde, der von der Fischwirtbrücke kommend Richtung Westen gefahren war. Der Fußgänger stürzte zu Boden und wurde dabei schwer am Oberkörper verletzt. (TT.com)