Ermittlungen in NÖ nach Femizid: 39-jähriges Opfer erlitt Schussverletzung

Langenlois – Im Fall um den Fund einer Frauenleiche hat die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Freitag weiterführende Details bekannt gegeben. Beim Opfer handelt es sich um eine 39-Jährige aus dem Bezirk Zwettl, teilte Chefinspektor Johann Baumschlager auf Anfrage mit. Die Tote wurde demnach auf einem Friedhof in Tschechien entdeckt und wies eine Schussverletzung am Kopf auf. Unklar ist, wo sich der Tatort befunden hatte. Der 34-jährige Beschuldigte dürfte Suizid verübt haben.