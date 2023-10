Anlässlich des Reformationstages: Bundespräsident Van der Bellen ruft zu Mitmenschlichkeit auf

Um den Kirchen des Landes zu danken, wandte sich Bundespräsident Van der Bellen im Rahmen eines Gottesdienstes am Dienstag, dem Reformationstag, an den Bischof, die Pfarrerin der Lutherischen Stadtkirche und die Bevölkerung. Die Rede konnte Live auf YouTube mitverfolgt werden.

Anlässlich des evangelischen Reformationstages, der am 31. Oktober begangen wird, hielt Bundespräsident Alexander Van der Bellen in der Lutherischen Stadtkirche in Wien im Rahmen eines Gottesdienstes eine Rede. Er mahnte die Bevölkerung zur Mitmenschlichkeit und betonte die Verantwortung von Politik und Religion in Österreich und über staatliche Grenzen hinweg.