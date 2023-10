Motorradfahrer nach Zusammenprall mit Pkw in Innsbruck schwer verletzt

Innsbruck – Am Dienstagabend kam es gegen 17.15 Uhr in Innsbruck zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer schwer verletzt wurde. Eine 35-jährige Deutsche bog gerade mit ihrem Pkw von einer Hausausfahrt am Hohen Weg nach links ab und übersah dabei einen von Westen kommenden Motorradfahrer.