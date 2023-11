Hund geriet in Oberösterreich in verbotene Biberfalle, nur knapp gerettet

Wallern – Ein Hund ist in Wallern (Bezirk Grieskirchen) in eine Biberfalle geraten und am Hals schwer verletzt worden. Das Tier wurde nur knapp gerettet, berichtete die Polizei. Wer das verbotene Schlageisen ausgelegt hat, ist noch Gegenstand von Ermittlungen. Der Biber wurde in dem Gebiet angesiedelt und ist streng geschützt.